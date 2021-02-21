Бокс

Шесть медалей завоевали ингушские боксеры на первенстве «Юность России»

0

Ингушские боксеры завоевали три золотые и три бронзовые медали на первенстве Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России».

Соревнования среди юношей 13-14 лет и юниоров 17-18 лет проходили в станице Суворовская Ставропольского края, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Медали высшей пробы и путевки на первенство России завоевали Хамид Хамхоев (91 кг), представляющий спортклуб «Чингиз», Исмаил Чапанов (49 кг) и Заур Чахкиев (66 кг).

Бронзовые медали у Ислама Бокова (40 к), Мухаммада Льянова (57 кг) и Юсупа Часыговаа (63 кг).

Тренируют спортсменов — Гирихан Мальсагов, Магомед Погоров, Руслан Чапанов, Магомед Дзауров, Тимур Аушев, Абу Дорсигов и Хусейн Боков.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 18-этажных многоквартирных домах Ингушетии восстановлено отопление благодаря вмешательству «Единой России»
В Ингушетии зафиксирован самый низкий суточный прирост случаев Covid-19 с начала года
Предприниматели, недобросовестно оказывающие социальные услуги, будут отлучены от господдержки на два года
В музее изобразительных искусств Ингушетии прошло мероприятие «Холодный февраль 44-го...»
Ингушский спортсмен с ПОДА Хаваж Нальгиев взял «бронзу» на первенстве России по армрестлингу
Ингушским медикам вручили государственные награды за борьбу с Covid-19
В Ингушетии накажут экс-главу села за незаконную выдачу выписки для оформления земли
Ингушские борцы из спортивного клуба «Ади Ахмад» завоевали пять медалей на первенстве Москвы
В Ингушетии Минприроды привлечет к ответственности за неуплату взноса за экологический вред
В Ингушетии судебный пристав и его сообщница подозреваются в мошенничестве
В столице Ингушетии в ходе бытового конфликта пострадала женщина

Главное

Яндекс.Метрика

 