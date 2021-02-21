Шесть медалей завоевали ингушские боксеры на первенстве «Юность России»

Соревнования среди юношей 13-14 лет и юниоров 17-18 лет проходили в станице Суворовская Ставропольского края, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Медали высшей пробы и путевки на первенство России завоевали Хамид Хамхоев (91 кг), представляющий спортклуб «Чингиз», Исмаил Чапанов (49 кг) и Заур Чахкиев (66 кг).

Бронзовые медали у Ислама Бокова (40 к), Мухаммада Льянова (57 кг) и Юсупа Часыговаа (63 кг).

Тренируют спортсменов — Гирихан Мальсагов, Магомед Погоров, Руслан Чапанов, Магомед Дзауров, Тимур Аушев, Абу Дорсигов и Хусейн Боков.