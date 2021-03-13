Шесть медалей различного достоинства завоевали ингушские борцы на первенстве России по греко-римской борьбе

В весовых категориях до 87 и 82 кг первыми стали Мухаммад Евлоев и Амирхан Цечоев. Серебряные медали у Адлана Амриева (до 87 кг) и Исмаила Барахоева в весе до 67 кг. Обладателями «бронзы» стали Алан Амриев и Зелимхан Цуров — до 82 кг и до 97 кг соответственно, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

«Наши спортсмены показали достойный результат, такого успеха на российском первенстве у ингушской школы греко-римской борьбы еще не было. Отмечу Мухаммада Евлоева, который показал настоящий борцовский характер, что и послужило его успеху. Также, я доволен выступлением Амирхана Цечоева, который показал грамотную технику ведения борьбы. Зелимхан Цуров мог, конечно, показать более высокий результат, но некоторые ошибки сделали свое дело и в итоге у него бронза. Исмаил Барахоев боролся очень уверенно, но также допустил ошибки, и завоевал серебряную медаль. Алан Амриев также показал хорошую борьбу, волю, он хороший борец, у которого большой потенциал», — отметил президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев, который вместе с ребятами находился в Хабаровске.

Он добавил, что в рамках подготовки к первенству борцы проводили сбор на спортивной базе «Мужичи», где были созданы идеальные условия для тренировок, начиная с чистого воздуха и заканчивая сбалансированным качественным питанием, а это важный фактор для успешного выступления спортсменов.

«Хотел бы поблагодарить за поддержку основателя клуба «Ади Ахмад», депутата Госдумы Алихана Харсиева, министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоева, который все время был с нами на связи, болел за наших ребят и поддерживал их, первых вице-президентов федерации спортивной борьбы Ингушетии Тамерлана Ведзижева и Амирхана Ярыжева. Несомненно, это общая работа и наш общий результат», — сказал Белхороев.

На первенстве России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 21 года, разыгрывалось 10 комплектов наград. В соревнованиях принимали участие 324 спортсмена из 50 регионов страны.

По итогам турнира будет сформирована национальная команду России для участия в первенстве мира, которое пройдет в августе этого года в Уфе.