Борьба

Шесть ингушских борцов национальной молодежной сборной прошли тренировочный сбор в Алуште

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В Алуште завершился базовый тренировочный сбор национальной молодежной сборной по греко-римской борьбе.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, на протяжении двух недель шесть представителей спортклуба «Ади Ахмад» работали над совершенствованием своих навыков на базе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России.

Президент федерации спортивной борьбы Республики Ингушетия Руслан Белхороев отметил, что данная база хорошая, весь тренировочный процесс шёл по плану, и в целом сборы были плодотворными.

«Я доволен тем, как поработали наши спортсмены. В течение всего времени, проведённого в Алуште, ребята нарабатывали свои комбинации и работали с полной отдачей. Прошедший сбор был базовым, в новом году предстоит подготовка к первенству России, которое пройдет в Хабаровске», — сказал Белхороев.

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