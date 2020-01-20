Нацпроекты

Шесть домов культуры откроются в Ингушетии в ближайшее время

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В рамках национального проекта «Культура» в текущем году в Ингушетии откроют шесть новых культурно-досуговых учреждений и начнут строительство еще двух. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра культуры региона Рустам Таркоев.

«В этом году в рамках нацпроекта «Культура» в январе-феврале мы откроем шесть домов культуры в населенных пунктах республики, их строительство уже завершено. Также в 2020 году мы начинаем строительство двух новых домов культуры и реконструкцию двух старых», — сказал Таркоев.

Кроме того, по его словам, в регионе планируется строительство еще четырех культурных объектов — республиканского театрально-культурного комплекса, здания Русского музыкально-драматического театра, Государственного колледжа искусств в Назрани и нового здания для Республиканского музея краеведения имени Тугана Мальсагова в Магасе. Два объекта начнут строить уже в этом году, а другие два — в следующем. Также реконструкции подвергнется здание Ингушского театра юного зрителя.

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