Шесть домов культуры откроются в Ингушетии в ближайшее время

«В этом году в рамках нацпроекта «Культура» в январе-феврале мы откроем шесть домов культуры в населенных пунктах республики, их строительство уже завершено. Также в 2020 году мы начинаем строительство двух новых домов культуры и реконструкцию двух старых», — сказал Таркоев.

Кроме того, по его словам, в регионе планируется строительство еще четырех культурных объектов — республиканского театрально-культурного комплекса, здания Русского музыкально-драматического театра, Государственного колледжа искусств в Назрани и нового здания для Республиканского музея краеведения имени Тугана Мальсагова в Магасе. Два объекта начнут строить уже в этом году, а другие два — в следующем. Также реконструкции подвергнется здание Ингушского театра юного зрителя.