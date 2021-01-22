Сезон черемши в Ингушетии набирает обороты

В продажу черемша поступила две недели назад по 500 руб. за 1 кг неочищенного продукта и 1500 очищенного, в настоящее время цены снизились до 280-300 и 800-1000 соответственно.

Собирают дикий чеснок (так его называют в народе) в горных и предгорных лесах, и это — занятие не из лёгких. Самих сборщиков на рынке не встретишь, в основном торгуют перекупщики.

Это излюбленное лакомство спасает от сезонных вирусов и в целом укрепляет иммунитет.