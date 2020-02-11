Северо-Кавказский федеральный округ в «лидерах» по уровню безработицы

В Росстате проанализировали уровень безработицы в стране за IV квартал 2019года. Больше всего сложностей с поиском работы возникает у жителей Ингушетии, Чечни и Северной Осетии, а вот лидерами по занятости стали Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.