Занятость

Северо-Кавказский федеральный округ в «лидерах» по уровню безработицы

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В Росстате проанализировали уровень безработицы в стране за IV квартал 2019года. Больше всего сложностей с поиском работы возникает у жителей Ингушетии, Чечни и Северной Осетии, а вот лидерами по занятости стали Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

«Среди регионов с низкой занятостью населения Ингушетия — 26,3%, Чеченская Республика — 13,6%, Северная Осетия — 13,4%, Дагестан — 13%, Алтай — 12,8%, Тыва — 12%, Кабардино-Балкарская Республика — 11%, Карачаево-Черкесская Республика — 10,7%, Бурятия — 9,2% и Калмыкия — 9,1%», — говорится в сообщении.

По данным выборочного обследования рабочей силы регионами с наибольшим уровнем занятости населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2019 года стали: Чукотский автономный округ (76,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,2%), Магаданская область (69,4%).

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