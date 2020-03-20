«Съесть слона»: на Первом канале состоится премьера документальной лирической комедии об актерах с синдромом Дауна

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Это уникальный фильм. Несмотря на то, что людей с синдромом Дауна в нашем обществе — будь то Ингушетия или любой другой уголок Земли — принято жалеть, считать обделёнными вниманием и, главное, возможностями, авторы ленты смогли снять лиричную комедию о мечте и стремлении к ней. Это не драма, не история, которая разграничивает их и наш мир. Это подлинный рассказ, который объединяет нас всех на уровне эмоций и взаимоотношений.

Герои фильма «Съесть слона» молоды. Они — театральная труппа, у каждого актёра в которой — синдром Дауна. Труппе предстоит выступление на большой международной сцене. Много работы, трудности и их преодоление — фильм о людях, цели и том, как непрост путь к ней.

Режиссёр фильма Юлия Сапонова со своими коллегами решила отойти от создания столь привычного нам негативного восприятия, которое навязывается почти всегда, когда речь заходит о людях с ограниченными возможностями и сопутствующих социальных проблемах. Авторы фильма показывают жизнь тех же людей, но со стороны, которую не видно за отчуждением или жалостью. В этой жизни, как и в нашей с вами, есть место сомнениям и желаниям, любви и страху, есть потребность не в жалости, а в человеческой поддержке.

Фильм «Съесть слона» создан в партнёрстве между инклюзивным проектом «ВзаимоДействие», медийным подразделением МТС, фондом «Синдром любви» и Первым каналом. Премьера состоится ровно в полночь в ночь на субботу 21 марта на Первом канале. Затем фильм можно будет бесплатно смотреть в приложении МТС ТВ.

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