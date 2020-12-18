Семьям с детьми до семи лет к Новому году выплатят по 5 тыс. рублей

«Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией Президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что этот процесс будет проходить в обычном порядке, как это было с выплатой десяти тысяч рублей семьям с детьми младше 16 лет.

Российский лидер уже подписал соответствующий указ, согласно которому выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд без подачи заявлений. В документе также указывается, что россияне, не получившие средства, могут обратиться в ведомство за назначением выплаты до 1 апреля 2021 года.

В сообщении Министерства финансов России указывается, что на эти цели выделят около 73,5 миллиарда рублей. Выплаты получат около 14,7 миллиона детей, отмечает РИА Новости.