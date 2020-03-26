Семьям, имеющим право на маткапитал, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей

Как отметил Президент, такая поддержка особенно важна для семей, где дети в настоящее время не посещают ясли или детский сад, а также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком.

«Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне», — сказал глава государства.