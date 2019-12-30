Семьи погибших сотрудников МВД Ингушетии получили социальные выплаты для приобретения жилья

«Врио министра внутренних дел по Ингушетии подполковник юстиции Александр Жуляев, его заместитель полковник внутренней службы Василий Пономарев и председатель Совета ветеранов министерства Магомед-Сали Котиев встретились сегодня с семьями погибших сотрудников органов внутренних дел для предоставления им единовременных социальных выплат на покупку или строительство жилья. В торжественной обстановке семь семей погибших сотрудников полиции получили выписки из соответствующего распоряжения МВД России о выделении денежных выплат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время МВД взята под особый контроль и продолжается работа по приему документов у сотрудников ведомства для рассмотрения и постановки их на учет для предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительств жилого помещения.