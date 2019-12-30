Семьи погибших сотрудников МВД Ингушетии получили социальные выплаты для приобретения жилья
Единовременные социальные выплаты на покупку или строительство жилья получили семь семей сотрудников МВД России по Ингушетии, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба силового ведомства.
«Врио министра внутренних дел по Ингушетии подполковник юстиции Александр Жуляев, его заместитель полковник внутренней службы Василий Пономарев и председатель Совета ветеранов министерства Магомед-Сали Котиев встретились сегодня с семьями погибших сотрудников органов внутренних дел для предоставления им единовременных социальных выплат на покупку или строительство жилья. В торжественной обстановке семь семей погибших сотрудников полиции получили выписки из соответствующего распоряжения МВД России о выделении денежных выплат», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время МВД взята под особый контроль и продолжается работа по приему документов у сотрудников ведомства для рассмотрения и постановки их на учет для предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительств жилого помещения.