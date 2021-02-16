АПК

Семена яровых для посева прошли проверку в филиале РСЦ по Ингушетии 

0

Специалистами филиала полностью проверены все семена яровых культур под урожай 2021 года, имеющиеся в хозяйствах республики, сообщил руководитель филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии Керим Белхароев на совещании в региональном Минсельхозе.

«Некоторые наши хозяйства начали сев ранних яровых культур. У меня огромная просьба к руководителям этих предприятий не высевать непроверенные семена. В случае отсутствия у Россельхозцентра по Ингушетии образцов высеваемых семян и необходимой документации на них, в дальнейшем они будут проходить как несортовые», — обратился к сельхозпроизводителям руководитель регионального РСЦ.

Белхароев отметил, что сельхозпредприятия республики могут провести в лабораториях Ингушского РСЦ фитоэкспертизу семян перед посевом яровых культур и получить услуги по семеноводству.

«Все это поможет вам уменьшить количество вредных объектов, определить целесообразность проведения обработок, правильно подобрать препараты, улучшить качество зерна, повысить урожайность и многое другое», — заключил руководитель центра.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
МЧС Ингушетии предупреждает жителей региона о гололедице
Более 200 единиц спецтехники задействовано на федеральных трассах в регионах СКФО из-за снегопада
Особый режим работы в Верховном суде Ингушетии продлен до 15 марта из-за эпидобстановки
В Ингушетии грызуны угрожают озимым посевам
Житель Ингушетии проведет 1,5 года в колонии строгого режима за хищение инструментов на 12,6 тыс. рублей
Россельхозцентр готов оказать безвозмездную помощь сельхозпроизводителям
Директоров образовательных учреждений Ингушетии привлекли к ответственности за сокрытие доходов
Государственная архивная служба Ингушетии подведет итоги работы за прошлый год
В Ингушском НИИ прошел научный семинар, посвященный 77-й годовщине депортации ингушского народа
Наше достояние
Благодарность от больных врачам и медперсоналу Назрановской районной больницы
В России планируют актуализировать услуги, предоставляемые службами занятости населения

Главное

Яндекс.Метрика

 