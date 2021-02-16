Семена яровых для посева прошли проверку в филиале РСЦ по Ингушетии 

«Некоторые наши хозяйства начали сев ранних яровых культур. У меня огромная просьба к руководителям этих предприятий не высевать непроверенные семена. В случае отсутствия у Россельхозцентра по Ингушетии образцов высеваемых семян и необходимой документации на них, в дальнейшем они будут проходить как несортовые», — обратился к сельхозпроизводителям руководитель регионального РСЦ.

Белхароев отметил, что сельхозпредприятия республики могут провести в лабораториях Ингушского РСЦ фитоэкспертизу семян перед посевом яровых культур и получить услуги по семеноводству.

«Все это поможет вам уменьшить количество вредных объектов, определить целесообразность проведения обработок, правильно подобрать препараты, улучшить качество зерна, повысить урожайность и многое другое», — заключил руководитель центра.