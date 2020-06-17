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Семье строителя, погибшего в результате конфликта, оказана материальная помощь от Главы Ингушетии

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По распоряжению Калиматова оказана материальная помощь семье погибшего в результате перестрелки в Назрани строителя Адама Анцедоева, случайно оказавшего на месте инцидента, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Первый заместитель председателя правительства республики Михаил Илезов и глава Назрановского района Муса Муталиев побывали на похоронах Адама Анцедоева, простого строителя, который оказался случайной жертвой внутритейпового конфликта Медовых», — сказал собеседник издания.

По его словам, представители правительства и муниципалитета выразили соболезнования родственникам погибшего, а также оказали семье материальную помощь от имени Главы региона Махмуда-Али Калиматова в размере 300 тыс. рублей.

16 июня на основе имущественного спора между родственниками в Назрани произошел конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе, сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пунктам «а» и «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц), один человек задержан.

На территории республиканской больницы, куда доставлены пострадавшие, обеспечено круглосуточное дежурство бойцов Росгвардии и наряда полиции. Накануне правоохранители пресекли здесь драку родственников участников перестрелки.

По данным источника, погибший в результате перестрелки местный житель Адам Анцедоев не участвовал в внутритейповом конфликте Медовых, а оказался там случайно. В тот день он работал на стройке неподалеку. Мужчина пытался разнять участников, но началась перестрелка, и он получил тяжелое ранение, от которого скончался. У Адама остались две дочери и сын.

Комментируя ситуацию, Калиматов сообщал, что в конфликт с пострадавшими и погибшими в Назрани были вовлечены двое сотрудников правоохранительных органов. Он отметил, что сейчас в причинах произошедшего разбирается следствие, свой вердикт соответствующие органы озвучат в ближайшее время.⁣

Он счел необходимым принять всевозможные меры для локализации конфликта и предотвращения его дальнейшего развития. Глава региона высказать слова соболезнования родным и близким семей Медовых и Анцедоевых.

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