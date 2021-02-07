Семь медалей завоевали ингушские классики на первенстве Москвы среди юниоров

Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, По итогам двух соревновательных дней в активе ингушских борцов четыре «золота». Победителями в своих весовых категориях стали — Амирхан Цечоев (82 кг), Зелимхан Цуров (97 кг), Мухаммад Евлоев (87 кг) и Исмаил Барахоев (67 кг).

У Али Яндиева — «серебро», Мухаммад Хациев (77 кг) и Рамазан Арапханов (72 кг) — завоевали бронзовые медали.

Чисто ингушский финал состоялся в категории 67 кг, где Исмаил Барахоев в напряженной борьбе победил Али Яндиева со счетом 8:6 и занял первое место.

В шаге от медали остановились Акраман Калиматов, заняв пятое место в весовой категории до 72 кг, и Магомед Барахоев в весе до 55 кг.

Ответственные на соревнованиях были тренеры Алихан и Ислам Арапхановы.

На соревнованиях традиционно присутствовали и поддерживали ингушских спортсменов два первых вице-президента федерации спортивной борьбы региона Тамерлан Ведзижев и Амир Ярыжев, и вице-президент федерации Магомед Евлоев.

«Я доволен тем, как отборолись наши ребята, в общем, неплохо. С интересом и азартом наблюдал за финалом весовой категории 67 кг, где сошлись два ингушских спортсмена, оба достойно боролись, в итоге победа досталась Исмаилу Барахоеву. В целом, проанализировав участие в этих соревнованиях, ставлю спортсменам и тренерам твердую оценку «4», а это значит, были ошибки и над ними нужно работать. Хочу поблагодарить ребят и тренерский состав за проделанную работу. Особо хочу отметить основателя спортивного клуба «Ади Ахмад» Алихана Харсиева, который всячески поддерживает развитие классической борьбы в Ингушетии, — прокомментировал президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев.

Отметим, что все победители и призеры соревнований получили допуск на первенство России, которое у этой возрастной группы пройдет с 10 по 14 марта в Хабаровске.