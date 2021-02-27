Сельские депутаты в Ингушетии озаботились проблемой отсутствия бассейна в спорткомплексе в Нестеровском

«С директором спорткомплекса Муслимом Балаевым мы давно знакомы, увиденным остался доволен, но для полного функционирования зала необходимо будет построить плавательный бассейн для маленьких спортсменов и оказать помощь в закупке дополнительного оборудования. На ближайшем совещании депутатов намерен поднять этот вопрос», — сообщил единоросс на своей странице в соцсети «Инстаграм» по итогам инспекции.

Депутат считает, что для безопасного передвижения детей нужно улучшить освещение пешеходного перехода рядом с залом.

«К сожалению, у нас в селе недостаточно таких спортивных объектов, молодежь с малых лет нужно заинтересовать, прививать подрастающему поколению любовь к спорту, а для этого нужно создавать оптимальные условия», — пишет Хамхоев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в феврале команда борцов физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Нестеровское стала лидером по количеству призовых мест на первенстве республики по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Тем самым Ребята завоевали путевку в первенство Северо-Кавказского федерального округа. Отстаивать честь республики юным атлетам предстоит в ближайшее время в Черкесске.