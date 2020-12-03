Сельская ипотека в Россельхозбанке теперь доступна от 1,9% годовых

0

Теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели клиенты, получающие зарплату на карту Россельхозбанка, смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний — от 2,2% годовых.

Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; погашение кредита ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.

«Сельская ипотека — уникальная возможность для семей, в которых остро стоит вопрос приобретения жилья. Особенно актуальна она для молодых семей, так как на первоначальный взнос можно использовать средства материнского капитала. В Ингушский региональный филиал поступают многочисленные запросы от населения по данной программе, и наши сотрудники максимально быстро их обрабатывают, проявляя повышенную клиентоориентированность», — сообщил газете «Ингушетия» начальник отдела розничных продаж Ингушского филиала АО «Россельхозбанк» Магомед Дзейтов.

Напомним, что сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банком предоставляется такой же объем средств и на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.

Подобрать объект недвижимости можно на портале «Своё жильё».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии спасатели в спальных районах проводят подворный обход для минимизации бытовых пожаров
В краеведческом музее Ингушетии проходит фотодокументальная выставка ко Дню Неизвестного солдата
Ингушские юнармейцы приняли участие в акции «Огни памяти» в городе воинской славы Малгобеке
Ингушский футболист Аслан Муталиев забил гол и отдал голевую передачу на молодёжном чемпионате России
Минэкономразвития России предложило включить 5 регионов СКФО в программу поддержки ГЧП
Более 1,3 кг марихуаны изъято у жителей Ингушетии
Исчезнувшие артефакты нашлись при уборке в шкафу в ингушском музее
Продавцы в Ингушетии теперь имеют законное право отказывать в обслуживании клиентам без масок
В руководящих рекомендациях ВОЗ маску следует носить внутри и вне помещений
В Ингушетии 45 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
Шесть улиц благоустроят в Малгобеке в рамках нацпроекта в 2021 году

Главное

Яндекс.Метрика

 