Сельская ипотека в Россельхозбанке теперь доступна от 1,9% годовых

Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; погашение кредита ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.

«Сельская ипотека — уникальная возможность для семей, в которых остро стоит вопрос приобретения жилья. Особенно актуальна она для молодых семей, так как на первоначальный взнос можно использовать средства материнского капитала. В Ингушский региональный филиал поступают многочисленные запросы от населения по данной программе, и наши сотрудники максимально быстро их обрабатывают, проявляя повышенную клиентоориентированность», — сообщил газете «Ингушетия» начальник отдела розничных продаж Ингушского филиала АО «Россельхозбанк» Магомед Дзейтов.

Напомним, что сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банком предоставляется такой же объем средств и на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.

Подобрать объект недвижимости можно на портале «Своё жильё».