Сельхозпроизводители Северного Кавказа могут узнать о мерах господдержки

В ходе выступлений спикеры расскажут о мерах государственной поддержки для сельхозпроизводителей, условиях кредитования и микрофинансирования. Во время дискуссии участники смогут поделиться информацией о получении финансирования для бизнеса, а также принять участие в формировании предложений по повышению финансовой доступности для малых и средних предпринимателей.

В круглом столе участвуют представители службы по защите потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России, региональных органов власти, ассоциаций сельхозпроизводителей, Корпорации МСП и коммерческих банков.

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, подключиться можно по ссылке или на сайте cbr.imind.ru, ID мероприятия 725-763-400.

Для подключения через телефон необходимо скачать приложение «Mind Meeting Бизнес...», в первом поле набрать ID мероприятия, во втором — свое имя, а в третьем — cbr. imind.ru.