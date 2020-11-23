Сельхозпроизводители Северного Кавказа могут узнать о мерах господдержки

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Завтра, 24 ноября, в 11:00 пройдет круглый стол в онлайн-формате по теме «Доступность финансирования для сельхозпроизводителей Северо-Кавказского федерального округа». Организатор мероприятия — Южное ГУ Банка России.

В ходе выступлений спикеры расскажут о мерах государственной поддержки для сельхозпроизводителей, условиях кредитования и микрофинансирования. Во время дискуссии участники смогут поделиться информацией о получении финансирования для бизнеса, а также принять участие в формировании предложений по повышению финансовой доступности для малых и средних предпринимателей.

В круглом столе участвуют представители службы по защите потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России, региональных органов власти, ассоциаций сельхозпроизводителей, Корпорации МСП и коммерческих банков.

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, подключиться можно по ссылке или на сайте cbr.imind.ru, ID мероприятия 725-763-400.

Для подключения через телефон необходимо скачать приложение «Mind Meeting Бизнес...», в первом поле набрать ID мероприятия, во втором — свое имя, а в третьем — cbr. imind.ru.

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