АПК

Сельхозпроизводители Ингушетии в сотрудничестве с Россельхозцентром начнут выращивать вкусную и полезную продукцию

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Новый формат сотрудничества с сельхозпроизводителями республики начал налаживать филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия. В начале недели ведомство подписало договор с ООО «ТК «Кантышевский», которое с 2019 года занимается выращиванием клубники в закрытом грунте.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Россельхозцентре, согласно подписанному договору они будут проводить в хозяйстве различные исследования, а также контролировать состояние растительности ягодной культуры: специалисты в лабораторных условиях будут определять потребность растений в тех или иных элементах питания. Общая площадь теплиц в хозяйстве составляет 1,1 га.

«Наряду с традиционными агрохимическими методами анализа в региональном Россельхозцентре будет использоваться метод функциональной диагностики при помощи фотоколориметра «Экотест-2020» — портативной лаборатории функциональной экспресс-диагностики растений (ФЭД). Эта разработка российских ученых помогает проводить экспресс-диагностику путем измерений фотохимической активности суспензии хлоропластов. Позволяет в течение 40-50 минут определить потребность любых растений в 12-15 макро- и микроэлементах питания и дать рекомендации по проведению корневых и некорневых подкормок», — рассказал К. Белхароев, руководитель ингушского филиала Россельхозцентра.

Современное лабораторное оборудование, с помощью которого проводятся перечисленные выше работы, поступило в республиканский РСЦ в прошлом году, и, по словам специалистов филиала, этот метод уже заинтересовал многие хозяйства региона.

«Привлекает аграриев в листовой диагностике то, что этот экспресс-анализ позволяет перед каждой подкормкой растений количественно определить потребность в макро- и микроэлементах и скорректировать питание растений в каждом поле (вплоть до отдельного растения) по азоту, фосфору, калию, кальцию, магнию, бору, меди, цинку, железу, марганцу, молибдену, кобальту, йоду», — рассказали сотрудники Россельхозцентра.

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