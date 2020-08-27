Сельхозпредприятия Ингушетии завершают заготовку кормов для скота

По словам представителя отдела животноводства аграрного ведомства региона Мовлатгирея Долгиева, заготовлено 35 тысяч тонн сена, 22 тысячи тонн соломы, заложено 45 тысяч тонн силоса, а также 17,5 тысячи тонн фуражного зерна. По завершении уборки яровых культур планируется заложить еще 10 тысяч тонн кормовой кукурузы.

«Уборка кормов началась в середине июня. Сеяных и естественных трав скошено на площади 15 тысяч гектаров. Заготовка грубых кормов обеспечена требующемся объеме. Также продолжается закладка силоса, но из-за сложных погодных условий в этом году заготовить сочные корма согласно плану не получится», — отметил Долгиев.

По его словам, образовавшийся дефицит специалисты намерены компенсировать за счет дополнительной заготовки грубых кормов. Долгиев добавил, что эти работы будут завершены до середины сентября, а заготовка кукурузы — до конца октября.