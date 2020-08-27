Сельхозпредприятия Ингушетии завершают заготовку кормов для скота

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Сельхозпредприятия и КФХ Ингушетии завершают заготовку кормов для скота, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

По словам представителя отдела животноводства аграрного ведомства региона Мовлатгирея Долгиева, заготовлено 35 тысяч тонн сена, 22 тысячи тонн соломы, заложено 45 тысяч тонн силоса, а также 17,5 тысячи тонн фуражного зерна. По завершении уборки яровых культур планируется заложить еще 10 тысяч тонн кормовой кукурузы.

«Уборка кормов началась в середине июня. Сеяных и естественных трав скошено на площади 15 тысяч гектаров. Заготовка грубых кормов обеспечена требующемся объеме. Также продолжается закладка силоса, но из-за сложных погодных условий в этом году заготовить сочные корма согласно плану не получится», — отметил Долгиев.

По его словам, образовавшийся дефицит специалисты намерены компенсировать за счет дополнительной заготовки грубых кормов. Долгиев добавил, что эти работы будут завершены до середины сентября, а заготовка кукурузы — до конца октября.

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