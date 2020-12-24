Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» Михаил Илезов принял участие в акции «Елка желаний»

Мальчик написал, что мечтает о конструкторе «Лего Майнкрафт».

«С большим удовольствием выполнил желание Адама. В текущей ситуации, когда невозможно масштабное празднование, такие мероприятия позволяют в полной мере ощутить дух Нового года, в основе которого лежит стремление к доброте», — поделился с газетой «Ингушетия» Илезов.

Акция «Елка желаний» всероссийского проекта «Мечтай со мной» проводится по всей стране в дни новогодних праздников. По ее условиям, дети загадывают подарок и размещают письменное пожелание на «Елке желаний». Важно отметить, что в акции принимают участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, а также пожилые люди, имеющие ограничения по здоровью.