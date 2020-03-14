Секретарь Ингушского отделения партии «Единая Россия» считает, что оскорблять депутата Терешкову - недопустимо

«Валентина Терешкова — человек-легенда. Первая женщина, побывавшая в космосе. Соглашаться или нет с ее политической позицией — право каждого, однако переходить на личности недопустимо в любом диалоге. Выразить свою позицию может каждый, а уже дело жителей России согласиться с ним или отказаться. И кого на самом деле поддерживают люди, будет понятно после 22 апреля», — отметил Илезов.

Напомним, депутат Государственной думы Валентина Терешкова на заседании нижней палаты парламента 10 марта высказала ряд предложений по поправкам в Конституцию. В частности, они касались снятия ограничений для одного человека занимать президентский срок либо, после проведения референдума, обнулить предыдущие сроки.

Свое предложение она объяснила просьбами жителей России, с которыми она встречалась во время работы над поправками в Конституцию.

«Когда я была включена в рабочую группу, мы очень много предложенных поправок в Конституцию рассмотрели. Все встречи с избирателями начинались с того, что «вы нам, пожалуйста, сохраните Владимира Владимировича. Люди помнят, в каком состоянии он принял нашу страну. И все, как один говорили: «Мы сейчас спокойны за будущее наших детей, но нам нужен Владимир Владимирович» — сказала депутат.