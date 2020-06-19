Сдача испытаний в рамках комплекса ГТО будет проходить в индивидуальном режиме

Комплекс ГТО — это часть регионального проекта «Спорт — норма жизни». Как получить знак отличия комплекса ГТО? По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, для этого участнику предстоит пройти пять несложных шагов:

— необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по адресу в сети gto. ru. Далее нужно пройти регистрацию и получить уникальный идентификационный номер, который откроет доступ к личному кабинету;

— после этого нужно подать заявку на выполнение испытаний ГТО. Это можно сделать как через личный кабинет на сайте или прийти в центр тестирования. Претендент должен зарезервировать дату и время прохождения испытаний, предложенных в календаре;

— необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в поликлинику, где участник ежегодно проходит медосмотр, и получить медицинский допуск или справку, которая является обязательным документом;

— участник должен прийти в центр тестирования в заявленный день, предъявить документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск и выполнить все необходимые испытания;

— если участник успешно выполнил все обязательные виды испытаний на знак отличия, то в течение трех месяцев ему вручат знак отличия и удостоверение к нему.

По всем интересующим вопросам, связанным со сдачей норм ГТО, обращаться к главному специалисту отдела массовой физической культуры Минспорта Ингушетии Адаму Ганиеву.