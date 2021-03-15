Сборная КВН Ингушетии успешно выступила на зимнем фестивале «КиВиН-2021» в Сочи

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При поддержке комитета по делам молодежи Ингушетии сборная КВН республики успешно выступила на зимнем фестивале «КиВиН-2021».

«Каждый, кто оказался участником этого значимого события в сезоне клуба, смог получить уникальный опыт, увидеть популярные команды высшей и премьер-лиги, чему-то поучиться у своих кумиров и попасть в новый сезон телевизионных лиг Клуба веселых и находчивых», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба молодёжного ведомства региона.

«КиВиН-2021» ежегодно собирает порядка 500 команд со всей России и других стран, а это несколько тысяч кавээнщиков.

В Коммолодёжи отметили, что ингушская команда получила рейтинг на фестивале и имеет возможность продолжить сезон 2021-2022 в двух лигах — Донской и Невской.

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