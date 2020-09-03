Кикбоксинг

Сборная команда Ингушетии по кикбоксингу выступит на чемпионате России в Ульяновске

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Ингушские спортсмены Ислам Муталиев и Бекхан Батаев в составе сборной команды Ингушетии по кикбоксингу отправились на чемпионат России.

Предварительные бои чемпионата в Ульяновске стартовали сегодня, 3 сентября, и продлятся 4 и 5 сентября. Финалы — 6 сентября в 17:00.

Как сообщило газете «Ингушетия» спортивное ведомство республики, более 500 спортсменов из 40 субъектов России в возрасте от 18 до 40 лет будут доказывать свое лидерство в дисциплинах фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

Вместе с ингушскими спортсменами на место проведения соревнований выехал президент Федерации кикбоксинга Ингушетии Мовсар Кодзоев.

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