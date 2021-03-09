Сборная Ингушетии заняла третье общекомандное место на соревнованиях по ММА

«В соревнованиях приняли участие 24 представителя ингушской школы смешанных единоборств. В копилку спортивных достижений республики ингушские спортсмены под руководством президента региональной федерации ММА Вахи Шанхоева добавили 11 наград: одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики.

Так, лучшим в весовой категории 56,7 кг стал Картоев Ибрагим (БК «Ингфайтер»), вторые места заняли Чаплоев Амархан (61,2 кг, БК «Эрзи»), Мальсагов Магомед, Цокиев Ислам (48 кг, г. Малгобек), Хамхоев Адам (52,2 кг, БК «Эрзи»), бронза в активе у Тумгоева Джамалейла (120,2 кг, БК «Эрзи»), Мержоева Амерхана ( 84 кг), Муцольгова Закира (52,2 кг), Мальсагова Ахмеда ( 77,1 кг), Цечоева Джамала (61,3 кг, Малгобек), Медова Магомед-Амина (57 кг, БК «Ингфайтер»).

В общекомандном зачете сборная Ингушетии заняла третье место.