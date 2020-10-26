Фестиваль

Сборная Ингушетии заняла пятое командное место на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа

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На Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, проходившем накануне в Грозном, сборная Ингушетии заняла пятое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

В этом году, помимо сборных из северокавказских республик, участие в мероприятии приняли команды из Крыма и Севастополя. Более 300 атлетов соревновались в девяти видах спорта: стрельба из лука, армрестлинг, борьба на поясах, перенос тяжести, силовое троеборье, поднятие тяжестей, легкая атлетика, перетягивание каната и мини-футбол.

Бронзовые медали в активе у Хусейна Бокова (поднятие тяжестей), Якуба Малароева в дисциплине армрестлинг в весе до 80 кг и у сборной республики по перетягиванию каната.

Глава спортивного ведомства Ингушетии Али Дошхоклоев отметил, что в этом году по некоторым причинам ингушская команда не проводила тренировочный сбор, каждый спортсмен готовился отдельно.

Руководитель министерства подчеркнул, что он доволен выступлением ингушской сборной, их упорством, характером и силой воли.

«Мы обязательно улучшим тренировочную базу спортсменов, которые представляют нашу республику на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, уделим особое внимание некоторым видам спорта, в которых мы отстаем. Что касается наших ребят, я планирую лично каждого из них поблагодарить за то железное стремление победить и волю, которую они сегодня продемонстрировали. Отдельно хотел бы поблагодарить наших канатчиков, которые отдают всю свою силу, не думая о своем здоровье, перетягивая канат. В целом я доволен выступлением нашей команды. Добавлю, что у министерства спорта появился ряд задач, которые мы будем решать для достижения поставленных целей и улучшения условий для спортсменов. Поздравляю нашу команду, которая показала командный дух и братство, присущее ингушскому народу. С уверенностью могу сказать, что наша команда одна из лучших», — сказал Дошхоклоев.

В общем зачете первое место на фестивале заняла Чечня, второе место у Дагестана, третье у команды из Кабардино-Балкарии.

На закрытии спортивного мероприятия оргкомитетом принято решение провести фестиваль в следующем году в Республике Крым, говорится в релизе.

 

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