Сборная Ингушетии стала призёром турнира по смешанным единоборствам и грэпплингу

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, серебряные медали у Салахадина Халухоева, Тамерлана Дзаурова (ММА, грэпплинг), Магомед-Амина Эльджаркиева, Мовсара Галаева (ММА, грэпплинг) и Аслана Цороева.

Бронзовыми призерами стали Али Мальсагов, Умар Долгиев, Илез Дзортов и Кхири Кхириев. Ответственным за команду на соревнованиях был президент Федерации ММА Ингушетии Ваха Шанхоев.