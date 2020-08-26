Сборная Ингушетии стала призёром турнира по смешанным единоборствам и грэпплингу
Ингушские спортсмены завоевали 12 медалей различного достоинства на турнире по смешанным единоборствам и грэпплингу любительской лиги Fighting Eagles Championship в Дагестане.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, серебряные медали у Салахадина Халухоева, Тамерлана Дзаурова (ММА, грэпплинг), Магомед-Амина Эльджаркиева, Мовсара Галаева (ММА, грэпплинг) и Аслана Цороева.
Бронзовыми призерами стали Али Мальсагов, Умар Долгиев, Илез Дзортов и Кхири Кхириев. Ответственным за команду на соревнованиях был президент Федерации ММА Ингушетии Ваха Шанхоев.