Грепплинг

Сборная Ингушетии стала призёром турнира по смешанным единоборствам и грэпплингу

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Ингушские спортсмены завоевали 12 медалей различного достоинства на турнире по смешанным единоборствам и грэпплингу любительской лиги Fighting Eagles Championship в Дагестане.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, серебряные медали у Салахадина Халухоева, Тамерлана Дзаурова (ММА, грэпплинг), Магомед-Амина Эльджаркиева, Мовсара Галаева (ММА, грэпплинг) и Аслана Цороева.

Бронзовыми призерами стали Али Мальсагов, Умар Долгиев, Илез Дзортов и Кхири Кхириев. Ответственным за команду на соревнованиях был президент Федерации ММА Ингушетии Ваха Шанхоев.

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