Сборная Ингушетии по панкратиону завоевала 38 медалей на чемпионате и первенстве СКФО

«В соревнованиях приняло участие более 300 взрослых спортсменов и юношей из всех субъектов округа. Сборная Ингушетии была представлена в количестве 50 спортсменов и завоевала 38 медалей — 15 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых, заняв в командном зачете второе место», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Обладателями медалей высшей пробы стали: среди самых младших в весовой категории до 53 кг — Хашиев Беслан, в весовой категории до 42 кг — Яндиев Ислам, в весовой категории до 54 кг — Кастоев Магомед, в весовой категории до 76 кг — Картоев Ислам. Раздел классический: в весовой категории до 46 кг — Цакиев Ислам, в весовой категории до 50 кг — Хашкиев Мурад, в весовой категории до 85 кг — Муцольгов Исмаил, в весовой категории до 85+ кг — Магомадов Сулим. Юниоры 2002/2003 годов, раздел традиционный: Чабдырханов Адрохман в весовой категории до 66 кг. Раздел классический: Картоев Ибрагим в весовой категории до 62 кг, в весовой категории до 77 кг — Долгиев Умар, в весовой категории до 84 кг — Дзейтов Апти. Взрослые 2001 года и старше, раздел классический: Батажев Али в весовой категории до 84 кг. Раздел традиционный: Чабдырханов Шамиль в весовой категории до 62 кг, в весовой категории до 92 кг — Булгучев Умар.

Турнир являлся отборочным, финалисты старта получили путевки на чемпионат и первенство России.