Сборная Ингушетии по греко-римской борьбе завершила тренировочный сбор на базе центра «Мужичи»

«В мероприятии принимали участие 50 борцов-классиков. Как отметил президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев, тренировочное мероприятие прошло успешно. Он особо подчеркнул, что после реконструкции старых корпусов и строительства новых, классики стали первыми, кто протестировал спортивную базу «Мужичи». В центре созданы все необходимые условия для полноценного тренировочного процесса — сбалансированное качественное питание, большой зал, наличие спортивных площадок на территории базы», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики.

По словам Белхороева, большое значение для тренировок имеет также удаленность от суеты, а ещё и чистейший воздух. Некоторые из участников сборов совсем скоро выступят на первенстве России и других всероссийских соревнованиях, а основные старты этого года состоятся согласно календарному плану.