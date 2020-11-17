Сборная Ингушетии по дзюдо завоевала 11 медалей и 12 путевок на первенство России

Воспитанники ингушской школы дзюдо сумели завоевать одну золотую, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, лучшим в весовой категории до 81 кг стал Оздоев Руслан. Вторыми призерами соревнований стали Эсмурзиев Магомед (46 кг), Чемурзиев Исмаил (55 кг), Султыгов Рамзан (66 кг) и Оздоев Магомед (81 кг). Третье место в своих весах заняли Султыгов Ислам (46 кг), Евлоев Эльберд (50 кг), Елхароев Магомед (55 кг), Толдиев Абдула (66 кг), Булгаков Алексей (73 кг), Костоев Магомед (73 кг).

Дзюдоисты, вошедшие в число призеров по итогам первенства округа, получат право участия на первенстве России. Еще одну путевку на всероссийское первенство по итогам стыковой встречи завоевал Плиев Султан.