Дзюдо

Сборная Ингушетии по дзюдо завоевала 11 медалей и 12 путевок на первенство России

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Сборная Ингушетии по дзюдо среди юношей до 18 лет завоевала 12 путевок на первенство России на проходившем в Назрани с 14 по 17 ноября первенстве СКФО.

Воспитанники ингушской школы дзюдо сумели завоевать одну золотую, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, лучшим в весовой категории до 81 кг стал Оздоев Руслан. Вторыми призерами соревнований стали Эсмурзиев Магомед (46 кг), Чемурзиев Исмаил (55 кг), Султыгов Рамзан (66 кг) и Оздоев Магомед (81 кг). Третье место в своих весах заняли Султыгов Ислам (46 кг), Евлоев Эльберд (50 кг), Елхароев Магомед (55 кг), Толдиев Абдула (66 кг), Булгаков Алексей (73 кг), Костоев Магомед (73 кг).

Дзюдоисты, вошедшие в число призеров по итогам первенства округа, получат право участия на первенстве России. Еще одну путевку на всероссийское первенство по итогам стыковой встречи завоевал Плиев Султан.

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