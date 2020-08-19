СберМаркет доставит дыни и арбузы прямо до двери

Чаще всего Россия отдавала предпочтение дыням — в среднем их покупали в 1,5 раза чаще. В Москве и Санкт-Петербурге покупатели тоже чаще клали в корзину дыни, но их соотношение по сравнению с арбузами было примерно одинаковым. Города-любители арбузов оказались в меньшинстве.

Клиенты СберМаркета отмечают, что через сервис удобно заказывать бахчевые — специалисты поднимут заказ на нужный этаж, даже если в доме нет лифта. Средний вес заказов в сервисе — порядка 25 килограмм.

Жители Магаса могут заказать арбузы и дыни с доставкой на дом из магазина «Столица» — партнера, откуда СберМаркет доставляет продукты в регионе. Для того, чтобы оформить заказ, нужно зайти на сайт sbermarket. ru или в официальное приложение. Далее — ввести адрес доставки, выбрать все необходимое из каталога и указать время, когда будет удобно встретить курьера. Специалисты выберут спелые арбузы и дыни и доставят их бесконтактным способом прямо до двери клиента.

Эксперты по закупкам СберМаркета советуют выбирать арбузы и дыни в магазинах или заказывать онлайн, и не покупать бахчевые около дорог или в местах, где плоды лежат на земле. Также не стоит брать разрезанные бахчевые, так как на месте среза могут размножаться бактерии. Спелые арбузы имеют контрастные полоски и сухой хвостик, а спелые дыни при ударе должны издавать глухой звук.

Если решили попробовать, доставка первого заказа будет бесплатной до 30 сентября. А для тех, кто уже пользовался сервисом и делал заказ не позже 15 дней назад, доставка будет стоить 1 рубль на заказы от 2000 рублей. *

О компании:

СберМаркет — это сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из 37 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента и Ашан. Официальный сайт сервиса: https://sbermarket.ru/.

*Условия распространяются только на стандартные заказы весом до 30 кг. К нестандартным заказам применяются корректировки: +5 руб. к стоимости доставки за каждый дополнительный кг. Подробности https://sbermarket.ru/rules/free_delivery .

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