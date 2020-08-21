Сбербанк выступил онлайн-партнером PRO ЯБЛОКО-2020

Сбербанк в последние два года оказал поддержку в реализации ряда инвестиционных проектов в садоводстве на Юге России и Северном Кавказе на сумму более 8 млрд рублей. За это время профинансировано более 700 га новых садов. При непосредственном участии финансового института построены плодохранилища общей емкостью более 78 тыс. тонн хранения. По оценкам специалистов садоводство — одна из наиболее динамично развивающихся подотраслей сельского хозяйства, причем, что особенно важно — рынок еще далек от насыщения.

Сегодня вопросы развития отрасли обсудили эксперты крупнейших компаний, представители власти и банковской сферы в рамках пленарной сессии Международной выставки технологий для современного садоводства PRO ЯБЛОКО 2020, которая продлится в г. Минеральные Воды до 22 августа. Онлайн-партнером мероприятия в этом году выступил Сбербанк.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Садоводство — одна из наиболее динамично развивающихся подотраслей сельского хозяйства, при этом обладающая высоким потенциалом развития. Сбербанк — единственный кредитор в регионе, который имеет масштабный опыт финансирования садов интенсивного плодоношения. С участием банка заложены более 700 га новых садов, построены хранилища почти на 80 тыс тонн яблок. Банк является одним из основных финансовых институтов, поддерживающих развитие АПК. Более 30% реализуемых программ господержки АПК проходят именно через Сбербанк».

Вклад АПК в общий кредитный портфель банка — 159 млрд рублей, что составляет около трети его объема. Только в рамках льготных кредитных соглашений Сбербанк предоставил 11 млрд рублей малым фермерским хозяйствам. Более 33 млрд рублей было выделено на проведение сезонно-полевых работ.

Сбербанк успешно реализует ряд уникальных решений на основе собственной Экосистемы, направленных на повышение экономической эффективности участников рынка, среди них юридический и финансовый аутсорсинг, комплексные решения по цифровой трансформации бизнеса, внедрение роботизированных технологий.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сотрудники банка выступают экспертами в области финансирования агропромышленного комплекса, обладая собственной отраслевой экспертизой и аналитическим ХАБом. Практически каждый значимый проект в России проходит экспертизу в Сбербанке. Этот опыт позволяет нам уверенно чувствовать себя в любой отрасли и учитывать опыт реализованных ранее проектов при анализе новых. Мы рассматриваем проекты любого масштаба — от 100 миллионов до нескольких миллиардов».