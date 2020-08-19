Сбербанк внедрил в Назрани безналичную оплату услуг в МФЦ

Жители Назрани получили возможность, не отходя от окна обслуживания, оплатить государственные услуги и пошлины, в том числе услуги ЖКХ и образования, с помощью банковской карты или любым бесконтактным способом. Это экономит время клиентов, упрощает работу специалистов МФЦ и в целом развивает цифровую экономику региона.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Реализуемый Сбербанком в партнёрстве с властями Ингушетии проект «Безналичные республики» способствует росту безналичных операций и скорейшему экономическому развитию региона. Мы видим высокую востребованность в развитии безналичных платежей: в первом полугодии текущего года на 50%, до 483 млн рублей, вырос безналичный торговый оборот Ингушетии. Уверен, что новые pos-терминалы будут способствовать дальнейшему внедрению безналичной инфраструктуры в Республике».

Сегодня через pos-терминалы в МФЦ можно внести госпошлину за оказание государственных услуг: регистрация бизнеса, выдача свидетельства о заключении или расторжении брака, получение или замена паспорта и водительского удостоверения, предоставление информации из Единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей.

Махмуд Кодзоев, директор ГКУ «Республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

«Наш совместный со Сбербанком проект по оснащению отделов МФЦ pos-терминалами для безналичной оплаты госпошлин упрощает процесс предоставления госуслуг, способствует повышению уровня комфортности пребывания граждан в отделениях МФЦ и упрощает процесс оплаты. Использование такого подхода в работе, способствующего более удобному, качественному и быстрому сервису оказания услуг, положительно влияет как на уровень удовлетворенности граждан, получающих госуслуги, так и на показатели работы МФЦ. До конца 2020 года мы планируем внедрить pos-терминалы в работу всех отделений МФЦ «Мои Документы» Республики Ингушетия».

На территории Северного Кавказа действует 470 офисов Сбербанка и более 3 тысяч устройств самообслуживания, в Ингушетии — 9 филиалов и 128 устройств самообслуживания.