Сбербанк в новогодние праздники продолжит работу во всех регионах Юга России и Северного Кавказа

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«В 2020 году Сбербанк с максимальной заботой о здоровье клиентов и сотрудников организовал работу более чем 1600 отделений в 11 регионах страны, а также активно развивал цифровые сервисы. Во многом это стало возможным благодаря нашему флагманскому сервису СберБанк Онлайн. На Юге России и Северном Кавказе для получения финансовых услуг и предложений экосистемы Сбера сервисом уже пользуются свыше 8,5 млн человек. В новогодние праздники мы также рекомендуем клиентам отдать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости. При этом, вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в отделениях — по графику работы. Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в праздничные дни также будут работать в стандартном режиме».

Вклады, срок окончания которых приходится на 1-е января и с 3-го по 8-е января, будут пролонгированы 2-го и 9-го января (суббота) соответственно с сохранением процентной ставки, установленной на дату открытия (пролонгации) договора. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада. Для этого не нужно приходить в офис, а воспользоваться мобильным приложением или web-версией СберБанк Онлайн.

Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом.

31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать с сокращенным режимом работы. 1–8 января будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». 9 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. 10 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте.

График работы офисов банка также можно уточнить по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).