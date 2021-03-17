СберБанк: в Ингушетии самые низкие цены на жильё

В расчёте рассматривается квартира площадью 45 квадратных метров и приводится средняя стоимость квадратного метра на основе данных о размещённых объявлениях на DomClick.ru за 2020 год.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Вторичное жилье — это недвижимость, на которую уже оформлено право собственности, а приобрести его можно по договору купли-продажи. Как лидер финансового рынка в Ингушетии, СберБанк создаёт максимально комфортные условия для покупки жилья. Например, за 2020 год 782 семьи оформили ипотеку в банке на 601 млн рублей. Это почти в 8 раз больше в количественном выражении и в 3,5 раза — в объёме, чем за 2019 год. Такой интенсивный рост связан с разнообразной линейкой ипотечных программ, а также неоднократным снижением ставок до рекордно низкого уровня. При этом отмечу, что 92% сделок заключены на вторичном рынке недвижимости».

На втором месте в рейтинге DomClick.ru — Владимирская и Курганская области. Здесь средняя цена на вторичку начинается от 1,7 млн рублей. В Челябинской, Брянской, Саратовской, Псковской областях, а также в Республике Марий Эл и Республике Калмыкии жильё можно приобрести по минимальной цене — 1,8 млн рублей. Самые дешёвые квартиры на первичном рынке жилья — в Брянской области, Чувашской Республике, Ставропольском крае, Смоленской области, Республике Адыгее, Саратовской области, Псковской области, Ивановской области, Оренбургской области.