СберБанк: в Ингушетии самые низкие цены на жильё

0

Самые низкие цены на квартиры на вторичном рынке жилья зафиксированы в десяти регионах страны, расположенных в разных федеральных округах. Минимальный прайс — в Республике Ингушетия, где средняя стоимость готовых квартир начинается от 1 млн рублей.

В расчёте рассматривается квартира площадью 45 квадратных метров и приводится средняя стоимость квадратного метра на основе данных о размещённых объявлениях на DomClick.ru за 2020 год.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Вторичное жилье — это недвижимость, на которую уже оформлено право собственности, а приобрести его можно по договору купли-продажи. Как лидер финансового рынка в Ингушетии, СберБанк создаёт максимально комфортные условия для покупки жилья. Например, за 2020 год 782 семьи оформили ипотеку в банке на 601 млн рублей. Это почти в 8 раз больше в количественном выражении и в 3,5 раза — в объёме, чем за 2019 год. Такой интенсивный рост связан с разнообразной линейкой ипотечных программ, а также неоднократным снижением ставок до рекордно низкого уровня. При этом отмечу, что 92% сделок заключены на вторичном рынке недвижимости».

На втором месте в рейтинге DomClick.ru — Владимирская и Курганская области. Здесь средняя цена на вторичку начинается от 1,7 млн рублей. В Челябинской, Брянской, Саратовской, Псковской областях, а также в Республике Марий Эл и Республике Калмыкии жильё можно приобрести по минимальной цене — 1,8 млн рублей. Самые дешёвые квартиры на первичном рынке жилья — в Брянской области, Чувашской Республике, Ставропольском крае, Смоленской области, Республике Адыгее, Саратовской области, Псковской области, Ивановской области, Оренбургской области.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве встретились со студентами Финансового университета при правительстве России
В МЧС по Ингушетии вручили первые специальные звания
В Верхних Ачалуках Ингушетии благоустроят улицу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
В Джейрахском районе Ингушетии прошли мероприятия по профилактике наркомании среди подростков
В Назрани состоится открытый турнир по дзюдо на Кубок Главы Ингушетии
В Ингушетии личный состав МЧС прошел диспансеризацию
В пожароопасный период в Ингушетии в круглосуточном режиме будет работать диспетчерская служба
В Ингушетии самые дешевые квартиры на вторичном рынке жилья — Сбербанк
ЦУР Ингушетии с начала года отработано более 600 обращений в социальных сетях
Ингушские «воительницы» постреляют на пейнтбольном турнире в горах республики
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная ученому-кавказоведу Евгению Крупнову

Главное

Яндекс.Метрика

 