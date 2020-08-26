Сбербанк увеличил торговый онлайн-оборот в Ингушетии на 50%

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Сбербанк играет ключевую роль в цифровом развитии Ингушетии. В рамках реализации проекта «Безналичные республики» в первом полугодии на 50%, до 483 млн рублей, вырос торговый онлайн-оборот в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году. Парк терминальных устройств, включая агентскую платёжную сеть, с начала года вырос на 6% и составил 495 единиц. Наблюдается рост безналичных платежей в ЖКХ: за год количество транзакций выросло на 18%, а сумма платежей превысила 31 млн рублей. Клиенты банка в Ингушетии всё активнее пользуются платформой «Сбербанк Онлайн»: число пользователей сервиса с начала года выросло на 29% до 113 тысяч, а объём платежей в первом полугодии превысил 811 млн рублей, что выше показателя такого же периода в 2019 года на 38%».

Одним из значимых проектов I полугодия 2020 года в Республике стало подписание соглашения между Правительством Республики Ингушетия и Сбербанком о сотрудничестве в реализации приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Республики и цифровизации экономики. Совместно с властями Сбербанк создал проектный офис и центр компетенций для экспертизы и адаптации региональных проектов, а также для обмена накопленным опытом и знаниями с бизнес-сообществами Юга и Северного Кавказа.

Сбербанк развивает в Ингушетии собственную уникальную клиентоцентричную экосистему. В июне 2020 года в Магасе и Назрани запущен сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет. С его помощью удобно и безопасно через приложение или сайт заказывать доставку продуктов из гипермаркета региональной торговой сети «Столица». Заказ удобно оплатить онлайн банковской картой МИР, VISA и Mastercard, или наличными курьеру во время доставки или с помощью банковского перевода. Востребованными сервисами экосистемы Сбербанка во время пандемии также стали онлайн-консультации по правовым вопросам «Личный юрист» и онлайн-кинотеатр Okko.

Сбербанк продолжает поддерживать бизнес и ключевые сферы экономики Республики Ингушетии во время пандемии. В Ингушское отделение в рамках программы реструктуризации поступило 352 обращения от субъектов малого и среднего предпринимательства и клиентов-физлиц, сумма реструктуризаций составила 34 млн рублей. По программе «Господдержка 2%» банк получил 12 заявок на 37 млн рублей. При этом стабильно растет число корпоративных клиентов, выбирающих Сбербанк в качестве финансового партнёра: с января по июнь 2020 года новыми клиентами банка стали 400 предпринимателей. Всего клиентов корпоративного бизнеса — порядка 3 тысяч, рост к аналогичному периоду составил 11%.

Сбербанк — один из крупнейших налогоплательщиков Северного Кавказа. Объём налоговых отчислений в СКФО в первом полугодии 2020 года составил 1,2 млрд рублей, из них 27 млн — это налоговые отчисления в Республике Ингушетия. По итогам первых шести месяцев 2020 года совокупный кредитный портфель Ингушского отделения Сбербанка вырос на 13% до 5,5 млрд рублей к аналогичному периоду 2019 года. Объём кредитного портфеля физических лиц достиг 5 млрд рублей, а объём корпоративного кредитного портфеля — 555 млн рублей. На территории Северного Кавказа действует 470 офисов и более 3 тысяч устройств самообслуживания, в Ингушетии — 9 филиалов и 128 устройств самообслуживания.