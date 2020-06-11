Сбербанк увеличил объемы поддержки АПК на Юге России

Сбербанк на собственной онлайн-площадке в режиме видеоконференции собрал отраслевых лидеров банка, представителей Минсельхоза РФ и руководителей крупнейших агрокомпаний Юга России и Северного Кавказа. В формате видеоконференции приняло участие более 100 представителей агропромышленного комплекса.

Спикеры представили анализ агропромышленного комплекса, рассказали о мерах государственной поддержки отрасли, о текущих подходах и тенденциях в финансировании отрасли Сбербанком. В заключительной части обсудили цифровые технологии в сельском хозяйстве и ответили на вопросы представителей предприятий отрасли.

Для Юга России и Северного Кавказа сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики, на которую приходится значительная часть валового регионального продукта: в СКФО доля сельского хозяйства — 15,6%, в ЮФО — 9,8%. В отрасли работает более 1,5 млн человек, что составляет почти 20% от общей численности занятых граждан в экономике.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Наш отраслевой портфель продолжает расти — это говорит о том, что наши сервисы и продукты пользуются высоким спросом у клиентов, а мы, в свою очередь, не снижаем темпов поддержки их бизнеса. Сегодня треть общего кредитного портфеля Юго-Западного банка — около 158 млрд рублей — приходится на агропромышленный комплекс. Наша приоритетная задача — развивать стратегическое партнерство банка, бизнеса и государства, в том числе в рамках программ льготного кредитования отрасли. По линии МСХ местным сельхозтоваропроизводителям с начала года одобрено заявок на сумму 10,4 млрд рублей. Более половины из этих средств Сбербанк уже выдал бизнесу».

Одной из приоритетных форм поддержки отрасли является механизм льготного кредитования отрасли по Программе 1528. В этом году Сбербанк предоставил 9,3 млрд рублей по Программе 1528, таким образом, существенно увеличив — на 1,7 млрд рублей — объемы поддержки по сравнению с прошлым годом, увеличив долю участия в ней до 44%.

Сбербанк является лидером среди банков Юга России и Северного Кавказа по направлению внешнеэкономической деятельности. По итогам последних лет 27% валовых сборов зерна было произведено в регионах ЮФО. Развитая инфраструктура юга и выход к морю, создают предпосылки для стратегически важного направления — экспорта, где особенно можно выделить экспорт зерновых культур.

В прошлом году совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) Сбербанк открыл акселерационную программу развития экспортных компетенций на базе своей online-платформы «Банк бизнес партнеров». Задача акселератора — помочь выйти на международные рынки потенциальным экспортерам и компаниям, желающим расширить географию и ассортимент поставок.

Одним из основных драйверов развития АПК по мнению экспертов является цифровизация, искусственный интеллект, автоматизация, телеметрия и доступ к актуальной аналитике. По данным «Агро Диджитал» уровень цифровизации сельского хозяйства в России не превышает 15%. Команда Сбербанка продолжает активную работу по созданию экосистемы для АПК, предлагая лучшие цифровые решения для отрасли по каждому направлению.