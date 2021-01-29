Сбербанк: Студенты Юга России и Северного Кавказа в 5 раз чаще стали инвестировать в высшее образование

Кредитный договор можно оформить на один семестр, год или всё обучение целиком как в офисе банка, так и в вузе-партнёре. Средства выдаются студентам частями для каждого семестра или года обучения в вузе. Пока заёмщик учится, то платит только проценты по кредиту — остальное можно вернуть в течение 15 лет после завершения обучения. Комиссии, обеспечение по кредиту, страхование и справка о доходах заёмщика не требуются.

Всего по этой программе Сбербанк работает уже с 543 вузами, и их количество продолжает расти. Чаще всего студенты, взявшие такой кредит, выбирают три направления учёбы: юриспруденцию, экономику и медицину. В последнем 10% приходится на стоматологические специальности.

В ТОП-5 самых востребованных вузов в стране у заёмщиков Сбербанка по итогам 2020 года вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет«.

Обновленная госпрограмма субсидирования кредитной ставки на обучение востребована у клиентов Юго-Западного Сбербанка, где за 2020 год выдан 1021 целевой кредит на общую сумму 121,3 млн рублей. Более 90% из числа оформивших такой кредит — клиенты до 25 лет, ещё около 7% — от 26 до 35 лет. Самыми востребованными на Юге России и Северном Кавказе стали кредиты от 100 до 200 тысяч рублей, ими воспользовались 249 человек. Самыми редкими были займы от 1 до 3 миллионов рублей в 2020 году, которые оформили 33 клиента банка.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк большое внимание уделяет комплексной поддержке высшего образования, в том числе является одним из ключевых операторов госпрограммы целевого кредитования на образование. С августа прошлого года мы фиксируем высокий спрос на этот продукт, а самым динамичным по объему кредитования в 2020 году был сентябрь, когда Юго-Западный Сбербанк выдал кредитов на сумму более 40 млн рублей. В целом, с августа по декабрь мы выдали почти в 5 раз больше кредитов, чем за первые 7 месяцев года. Это значит, что ещё больше молодых людей смогли поступить в выбранный вуз или повысить уровень своего образования в престижном учебном заведении».

Среди регионов обслуживания ЮФО по числу образовательных кредитов в ТОП-3 вошли Краснодарский край (392 договора на 46,5 млн рублей), Ростовская область (184 договора на 20 млн рублей) и Ставропольский край (144 договора на 18,5 млн рублей). На четвертом месте разместилась Калмыкия, где оформили 57 договоров на сумму более чем 4 млн рублей.

В СКФО по числу отраслевых образовательных договоров и объёму кредитования заметно лидирует Кабардино-Балкарская Республика, здесь 95 клиентов получили кредиты на общую сумму свыше 13 млн рублей, далее в рейтинге расположились Северная Осетия-Алания (84 кредита на почти 10 млн рублей) и Карачаево-Черкесия (21 договор на 3,6 млн рублей). Реже всего за образовательными кредитами в Сбербанк обращались жители Республик Ингушетия, Чечня и Адыгея.