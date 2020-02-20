Сбербанк развивает проект «Безналичные республики» на Северном Кавказе

В совещании приняли участие глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

СКФО характеризуется высокой долей наличного обращения, безналичный оборот в среднем составляет всего 16%, данный показатель по России — 62%. Сбербанк играет основополагающую роль в создании инфраструктуры для развития безналичных операций в стране. В рамках данного проекта активно реализуются следующие направления:

— Транспортный проект реализован в 5 городах СКФО, проводится 1,5 млн. платежей за проезд в месяц;

— Безналичный МФЦ — установка терминалов в МФЦ (реализован в 15 городах, работает 114 окна);

— Безналичный ЖКХ — объём платежей за 2019 год достиг 7,7 млрд. руб., показав рост 17% к 2018 году.

— Безналичное образование: объём платежей достиг 4,8 млрд. руб. в год, показав рост 57% к 2018 году.

— Безналичный бизнес: установлено 2397 точек оплаты по QR-коду, и 179 точек снятия наличных в торговых точках

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«За последние десять лет в России произошел экспоненциальный рост безналичных платежей и Сбербанк — главный драйвер в данном процессе. Проект «Безналичные республики» реализуется во всех республиках Северного Кавказа. В Кабардино-Балкарии безналичный торговый оборот по итогам 2019 года увеличился на 44%, достигнув величины 9,7 млрд рублей, безналичные платежи населения за ЖКХ и образовательные услуги выросли на 17%, достигнув величины 1,5 млрд рублей. Синергия активностей банка и региональных органов власти — залог успешного развития данного направления. Мы обладаем всем необходимым опытом и компетенциями, поэтому готовы участвовать в разработке и реализации стратегий развития регионов, где одной из главных составляющих является развитие безналичной инфраструктуры».

В 2019 году Сбербанк запустил ряд новых цифровых продуктов в Кабардино-Балкарии. В целях развития доступности банковских услуг в удаленных населенных пунктах стартовал «Банковский платежный агент», позволяющий осуществлять не только оплату товаров банковскими картами, но и снятие наличных в магазине. До конца года банк планирует расширить сеть платежных агентов, а также подключить услуги приема оплаты ЖКХ во всех точках. Для удобства населения был также реализован проект БРИС ЖКХ, возможность оплаты услуг ЖКХ по единому платежному документу. Впервые запущен проект по оплате товаров и услуг через QR-код. Также стартовал проект по безналичной оплате транспорта в Нальчике бесконтактной картой VISA, Mastercard или «Мир», выпущенной любым банком.

Сбербанк является основным финансовым институтом в СКФО. Доля банка на рынке кредитования бюджетов регионов — 100%. Сбербанк на территории Кабардино-Балкарской Республики представлен 44 офисами и 333 устройствами самообслуживания во всех крупных населенных пунктах: Нальчик, Баксан, Терек, Чегем, Прохладный, Майский, Тырныауз. Клиентская база Сбербанка составляет 642 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. заемщиков. На зарплатном проекте в Сбербанке находится 66% предприятий. По итогам 2019 года Сбербанк занимает 3-е место среди налогоплательщиков в республике, объем перечисленных налогов составил 337 млн руб.