Сбербанк развивает потенциал внешней торговли Северного Кавказа

В 2020 году генеральным партнёром премии «Экспортер года» стал Сбербанк, уделяющий большое внимание развитию и реализации российского экспортного потенциала как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных игроков рынка. Совместно с Российским экспортным центром, региональными властями и институтами развития банк реализует проекты по обучению и сопровождению бизнеса в решении возникающих при входе на экспортный рынок задач.

К примеру, в 2019 году запущен Экспортный акселератор, участниками которого на данный момент в России стали уже более 750 компаний, из них — 80 представители бизнеса Юга России и Северного Кавказа. Проект помогает начинающим экспортерам оценить уровень своей готовности по выходу на международный рынок и определить точечный план действий по его повышению. А компаниям, имеющим опыт экспортной деятельности — расширить географию своего присутствия. Многие резиденты Акселератора стали участниками и призёрами премии «Экспортер года».

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк — ключевой финансовый партнёр экспортного рынка. Наша экспертиза, накопленный опыт и компетенции помогают постоянно развивать удобные сервисы для импортеров и экспортеров, максимально сокращать барьеры на пути выхода на экспорт. Мы отмечаем растущий интерес бизнес-сообщества СКФО к экспортной деятельности, и активное участие предпринимателей в «Экспортёре года» это ещё раз подтверждает. Рад, что среди победителей 75% участников — наши клиенты. Поздравляю и желаю им победы в федеральном этапе».

Премия проходит в два этапа: окружной и федеральный. Сначала определяются победители и призёры по номинациям среди крупного, среднего и малого бизнеса в 8 федеральных округах России. Затем среди лидеров окружных этапов отбираются победители федерального конкурса. В состав экспертной комиссии, определявшей победителей, вошли представители Сбербанка, Российского экспортного центра, федеральных министерств и объединений предпринимателей.

В Северо-Кавказском федеральном округе по итогам окружного этапа премии победителями в сегменте крупного бизнеса стали клиенты Юго-Западного Сбербанка:

• «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»: «Молочный комбинат «Ставропольский»;

• «Экспортер года в сфере промышленности»: ставропольская ГК «Арнест»;

• «Трейдер года»: ставропольская ГК «Арнест».

В сегменте малого и среднего предпринимательства победителями стали:

• «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»: ставропольская «Петровские Нивы» и кабардино-балкарская «Нальчик-сладость»;

• «Экспортер года в сфере промышленности»: дагестанский «Научно-производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС», северо-осетинское «Научно Производственное Предприятие «ТОКАР» и ставропольский «Ставропольский опытно-механический завод»;

• «Трейдер года»: ставропольский «ТД «Аскания»;

• «Прорыв года»: дагестанский «Научно-производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС» и ставропольская «СТАВРГРАД»

Победители окружного этапа в СКФО получили возможность выйти в финал, где поборются за звание лучших экспортеров страны с лидерами из других федеральных округов. Полный список участников и лауреатов окружного этапа Премии «Экспортер года» по СКФО опубликован на сайте организатора премии — Российского экспортного центра.