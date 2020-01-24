Сбербанк проведет лекции по актуальным финансовым инструментам в вузах Юга России и Северного Кавказа

24-30 января Сбербанк проведет в российских вузах лекции «Как стать финансово грамотным человеком». Акция приурочена к Дню студента, который отмечается 25 января. В мероприятии примут участие более 100 российских вузов страны.

С лекцией для студентов в Ингушском государственном университете выступил управляющий Ингушским отделением Сбербанка Алихан Арчаков.

Топ-менеджеры Сбербанка рассказали студентам о способах развития собственных профессиональных компетенций, мотивирующих факторах, а также инструментах и способах финансового планирования. В ходе лекции студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.

Алихан Арчаков, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«В наши дни мир стремительно меняется. Получаемые нами знания могут в краткосрочной перспективе становиться неактуальными. Крайне важно не останавливаться в обучении и развитии себя как профессионала. Современный тренд — возможность трансформировать свою карьеру. На Юге и Северном Кавказе мы сотрудничаем с 50 вузами, студенты которых ежегодно проходят практику в банке. В 2019 году на работу в Сбербанк принято более 1000 студентов. Как цифровой банк мы заинтересованы, чтобы учащиеся вузов владели актуальными инструментами для собственного развития. К 2025 году поколение Z в России составит 25% работоспособного населения. Мы последовательно реализуем кадровую стратегию, выстраивая диалог со студентами и начинающими профессионалам, для них внутри банка мы создаем возможности для саморазвития и построения карьеры».

Основные направления сотрудничества Сбербанка с вузами: участие в студенческих научных конференциях, днях карьеры и мероприятиях по трудоустройству студентов, организация практики и стажировки, участие представителей банка в государственных аттестационных комиссиях и кураторство дипломных работ студентов.