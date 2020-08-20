Сбербанк представил бесконтактную систему оплаты проезда в троллейбусах Махачкалы

Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания. Для пассажиров поездка становится более комфортной, а перевозчики улучшают сервис и снижают операционные расходы.

Гульжан Загирова, заместитель управляющего Дагестанским отделением Сбербанка:

«Развитие безналичной инфраструктуры — стратегический приоритет Сбербанка в Республике. С помощью работ в рамках комплексного проекта «Безналичный Дагестан» объём рынка эквайринга в первом полугодии увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил порядка 8 млрд рублей. Одним из драйверов проекта мы видим транспортное направление и уже начали тестировать автоматизированную оплату проезда в троллейбусах Махачкалы. Проект будет масштабирован на все виды городского общественного транспорта в столице, а затем — по всей Республике Дагестан».

С 22 августа бесконтактная оплата проезда в троллейбусах будет работать в тестовом режиме: наравне с оплатой наличными станет доступна оплата банковской картой, причем стоимость проезда при безналичной оплате будет ниже на 2 рубля. Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу банковскую карту МИР, VISA, MasterCard, смартфон или смарт-часы. С 1 сентября пассажиры смогут оплатить проезд бесконтактно во всех троллейбусах столицы.

Салман Дадаев, глава города Махачкалы:

«Проект способствует цифровизации города Махачкалы и повышает комфорт пассажиров, которые получают возможность использовать наиболее удобный и безопасный способ оплаты проезда в городском транспорте. Для перевозчика — это новые возможности экономического роста, оптимизации трудозатрат кондукторов и в целом — востребованности поездок в троллейбусе. Надеемся, что жители и гости столицы будут активно пользоваться новым сервисом».

Проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте успешно работает более чем в 100 городах России, включая Ростов-на-Дону, Волгодонск, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Черкесск, Элисту. Благодаря активности Сбербанка в этом направлении Россия является мировым лидером по количеству городов, в которых можно оплатить проезд банковской картой.