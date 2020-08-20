Сбербанк представил бесконтактную систему оплаты проезда в троллейбусах Махачкалы
Заместитель управляющего Дагестанским отделением Сбербанка Гульжан Загирова и глава города Махачкалы Салман Дадаев представили автоматизированную систему оплаты проезда в столице Дагестана. В рамках совместного проекта Сбербанка, администрации города Махачкалы и оператора автоматизированной оплаты проезда «Социальные системы» терминалы для приёма безналичной оплаты будут установлены на всех транспортных средствах МУП «Махачкалинское троллейбусное управление».
Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания. Для пассажиров поездка становится более комфортной, а перевозчики улучшают сервис и снижают операционные расходы.
Гульжан Загирова, заместитель управляющего Дагестанским отделением Сбербанка:
«Развитие безналичной инфраструктуры — стратегический приоритет Сбербанка в Республике. С помощью работ в рамках комплексного проекта «Безналичный Дагестан» объём рынка эквайринга в первом полугодии увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил порядка 8 млрд рублей. Одним из драйверов проекта мы видим транспортное направление и уже начали тестировать автоматизированную оплату проезда в троллейбусах Махачкалы. Проект будет масштабирован на все виды городского общественного транспорта в столице, а затем — по всей Республике Дагестан».
С 22 августа бесконтактная оплата проезда в троллейбусах будет работать в тестовом режиме: наравне с оплатой наличными станет доступна оплата банковской картой, причем стоимость проезда при безналичной оплате будет ниже на 2 рубля. Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу банковскую карту МИР, VISA, MasterCard, смартфон или смарт-часы. С 1 сентября пассажиры смогут оплатить проезд бесконтактно во всех троллейбусах столицы.
Салман Дадаев, глава города Махачкалы:
«Проект способствует цифровизации города Махачкалы и повышает комфорт пассажиров, которые получают возможность использовать наиболее удобный и безопасный способ оплаты проезда в городском транспорте. Для перевозчика — это новые возможности экономического роста, оптимизации трудозатрат кондукторов и в целом — востребованности поездок в троллейбусе. Надеемся, что жители и гости столицы будут активно пользоваться новым сервисом».
Проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте успешно работает более чем в 100 городах России, включая Ростов-на-Дону, Волгодонск, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Черкесск, Элисту. Благодаря активности Сбербанка в этом направлении Россия является мировым лидером по количеству городов, в которых можно оплатить проезд банковской картой.