Сбербанк предложил комплексную поддержку для реализации стратегии развития Северного Кавказа

На совещании под председательством полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки по вопросам социально-экономического развития Республики Ингушетия Сбербанк предложил «конструктор решений» для реализации национальных проектов и повышения инвестиционной привлекательности Северного Кавказа.

В совещании приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Сергей Чеботарев, глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, и. о. председателя Правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Руководитель региона в ходе встречи отметил, что несмотря на существующие проблемы, динамика роста в ключевых отраслях показывает, что регион имеет большой потенциал, задействовав который можно выйти на финансовую стабильность.

Махмуд-Али Калиматов, глава Республики Ингушетия:

«Необходимо повышать инвестиционную привлекательность, создавать благоприятный финансовый климат и комфортные условия для бизнеса, обеспечивая наличие высокотехнологичных банковских продуктов и услуг».

В рамках встречи было подписано соглашение между Правительством Республики Ингушетия и Сбербанком о сотрудничестве в реализации приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности республики и цифровизации экономики. Банк выступил с предложением создать проектный офис в регионе и сформировать центр компетенций для экспертизы и адаптации региональных проектов, а также для обмена накопленным опытом и знаниями с бизнес-сообществами Юга и Северного Кавказа.

Проектные офисы успешно действуют в Дагестане и Северной Осетии, проведена совместная экспертиза проектов на сумму более 5 млрд руб. Подписаны соглашения по запуску проектных офисов в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк имеет многолетний опыт работы с республиками СКФО. Инвестиционные и бизнес-проекты будут направлены на развитие приоритетных сфер экономики, таких как образование, медицина и развитие IT- инфраструктуры. Создание совместного с правительством проектного офиса позволит проводить комплексную экспертизу проектов, что поможет на ранних стадиях их реализации избежать высоких рисков недофинансирования. У нас есть все необходимые компетенции для качественного структурирования и глубокой экспертизы. Мы готовы содействовать расширению потенциала СКФО и предлагать эффективные решения для реализации национальных и региональных проектов».

Для комплексного развития территорий СКФО банк предлагает не только классические банковские продукты, как кредитование, лизинг, банковские гарантии, факторинг, безналичные технологии оплаты, но и новые решения «экосистемы», направленные на цифровизацию регионов. Совместная работа банка и правительства позволит увеличить объемы ВРП и внедрить эффективные IT-технологии в приоритетные сферы экономики республики: ЖКХ, здравоохранение, образование, строительство, дорожно-транспортную и туристическую, в том числе с использованием механизма ГЧП.

Сбербанк является основным финансовым институтом в СКФО. Доля банка на рынке кредитования бюджетов регионов — 98%. Количество активных клиентов на территории — 6,3 млн человек. В рамках программы «Ипотека с гос. поддержкой для семей с детьми» банком было выдано более 260 ипотечных кредитов в размере 482 млн рублей.

В СКФО действует разветвленная филиальная сеть Сбербанка — 486 офисов и 3 385 устройств самообслуживания. Банк выстраивает удобную экосистему безналичных расчетов клиентов. В селах осуществляется новый формат оплаты с помощью QR-кода и услуга по снятию наличных в торговых точках. По итогам 2019 года Сбербанк занимает 1-е место среди налогоплательщиков в СКФО, объем перечисленных налогов составил 4,36 млрд руб.