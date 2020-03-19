Сбербанк поздравляет с Международным днем клиента

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Сбербанк по традиции участвует в праздновании Международного дня клиента. Банк стремится быть удобным для всех клиентов независимо от их особенных потребностей.

«Особенный банк» — экосистема продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям. Адаптация происходит при непосредственном участии людей с инвалидностью, для чего созданы специальные экспертные группы.

Лариса Безделева, заместить председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Каждый второй житель Юга и Северного Кавказа является клиентом Сбербанка, это большая ответственность для нас. Забота о клиентах является для нас главной ценностью и проявляется во всем, что делает банк: совершенствует свои финансовые и цифровые продукты, развивает сервисы и отделения, обучает сотрудников взаимодействию с особенными клиентами. В Сбербанке День клиента 365 дней в году. В этот день хочется сказать всем нашим клиентам спасибо!».

Банк активно внедряет инструменты для людей с ограниченными возможностями, адаптирует под них свои сервисы и продукты:

• Ипотека доступна для людей с инвалидностью.

• Все офисы в крупных городах адаптированы для клиентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

• Для клиентов с нарушениями слуха в 600 офисах на Юге и Северном Кавказе действует услуга сурдоперевода и онлайн чат.

• Для незрячих клиентов действуют контрастные экраны и гнездо для наушников в 3 тыс. банкоматах на Юге и Северном Кавказе в местах популярных для незрячих, для них также адаптировано предложение Cбербанк Онлайн, ведется голосовое сопровождение, адаптация навигации и содержания сайта.

Сбербанк готов делиться информацией, как адаптировать цифровые сервисы и digital-продукты, как заказ таки, еды и проч., для незрячих. Создано руководство для дизайнеров, разработчиков мобильных приложений и сайтов.

Для консолидации благотворительных фондов создана платформа «Сбербанк вместе», которые отбираются, исходя из их репутации и прозрачности. Платформа обеспечивает возможность пожертвований в выбранный пользователем фонд, на ней собраны более 100 фондов.

История Международного дня клиента началась в 2010 году по инициативе компаний из России и Литвы. Ежегодно он объединяет тысячи компаний по всему миру из десятков отраслей.

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