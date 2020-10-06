Сбербанк помогает школьникам Юга России и Северного Кавказа осваивать новые цифровые навыки и выбрать профессию

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, позволяющий школьникам всех возрастов получить в интерактивной форме новые знания от экспертов ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия организуются для младших, средних и старших школьников в формате онлайн-игр. Также в любое время на сайте проекта доступны уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Эксперты Юго-Западного Сбербанка рассказали школьникам, как разрабатывается искусственный интеллект, где он применяется и что стоит делать, если хочется самому создавать технологии будущего. Затем участники на игровом тренажёре прошли этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создали алгоритмы для беспилотных автомобилей. Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них на сайте проекта предусмотрены рекомендации и памятки.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Сбербанк уделяет большое внимание социальному развитию регионов Юга России и Северного Кавказа. Одним из самых масштабных проектов 2020 года стала плодотворная работа с региональными правительствами по внедрению Школьной цифровой платформы и развитию новых подходов к организации обучения детей в регионах с учетом новых реалий. Сегодня к платформе уже подключены более 130 школ в регионах обслуживания Юго-Западного банка. Для организации обучения на платформе Сбербанк подарил южным регионам России 1400 комплектов смартбоксов. С их помощью ученики в городских и сельских школах, а также многодетные семьи смогут по-новому организовать учебный процесс под руководством учителя. «Уроки цифры», которые мы провели на Школьной цифровой платформе для ребят это уже подтвердили. Знания новых цифровых технологий и освоение навыков с применением искусственного интеллекта и машинного обучения крайне важны для современных школьников и, возможно, помогут сделать им правильный выбор профессии в будущем и развить цифровые навыки».

Эксперты Сбербанка на встречах в онлайн-формате рассказали ребятам о новых возможностях обучения, необходимых для развития карьеры цифровых навыках и привели примеры их применения в банке. Искусственный интеллект используется в Сбербанке для разных задач. Например, с помощью процедуры кредитного скоринга определяется надёжность клиента и анализируется множество данных: история кредитов, социальные сети, анкетные данные, и т. д. Далее на основании этого массива данных формируется портрет заёмщика и принимается решение о получении и размере кредита. Также Сбербанк обладает сегодня самым мощным сервером в России — суперкомпьютером Christofari (Кристофари).

Встречи сотрудников банка со школьниками в сентябре и начале октября прошли по всей России в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», который организуют Минкомсвязи, Минпросвещения и «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими цифровыми компаниями России. Акция проводится с 2018 года.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два последних года уроки на сайте проекта посетили более 25 млн раз. Проект охватил все регионы России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

Образование — важный фактор развития и конкурентоспособности экономики. Поэтому Сбербанк как ключевой финансовый и технологический партнер региональных властей в южных регионах реализует комплексную программу поддержки и развития этой сферы на всех уровнях. Совместно с Правительствами регионов внедряется персонализированная Школьная цифровая платформа, которая помогает учителю сделать образовательный процесс эффективнее. С помощью грантов и переподготовки по ключевым компетенциям поддерживаются лучшие учителя и преподаватели Юга и Северного Кавказа.

Студенты получают доступ к лучшим российским и мировым курсам по топовым специальностям, а также возможность пройти практику на базе Сбербанка и стать частью команды по её итогам. Более чем 20 тысяч сотрудников банка непрерывно проходят обучение по ключевым направлениям и отраслевые курсы. Малый, средний и крупный бизнес также всесторонне поддерживается образовательными и менторскими программами Сбербанка по десяткам направлений в онлайн- и офлайн-форматах.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка: www. sberbank. com (сайт Группы Сбербанк), www. sberbank. ru.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Адыгея, республики Калмыкия, республики Карачаево-Черкесия, республики Кабардино-Балкария, республики Северная Осетия, республики Ингушетия, Чеченской республики, республики Дагестан. Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.