СберБанк поддержал бизнес Ингушетии с помощью госпрограмм

Наиболее востребованной у предпринимателей Ингушетии оказалась программа господдержки «Кредит под 2%», продлившаяся с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Госденьги предоставлялись на развитие и поддержание бизнеса, в том числе, на выплату зарплаты работникам. Если заёмщик выполнил условия договора по сохранению занятости, то кредит можно не возвращать или вернуть только половину.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«В СберБанк Ингушетии по программе кредитования под 2% от бизнеса Республики поступило 31 обращение на 71 млн рублей. Почти все получившие льготной займы клиенты выполнили условия, и, если до апреля сохранят численность на прежнем уровне, их кредиты будут погашены за счёт государства. Еще одна важная для Республики госпрограмма — кредит на выплату заработной платы под 0%. По ней в Ингушетии подано 15 заявок на сумму 29 млн рублей».

Наибольший спрос от бизнеса Ингушетии на включение в госпрограммы льготного кредитования фиксировался в первые месяцы после введения режима самоизоляции. На сегодняшний день многие из них завершены. Но продолжают действовать ряд других госпрограмм для малого и среднего бизнеса. В частности, программа льготного финансирования МСП, реализуемая Министерством экономического развития РФ. В рамках программы кредиты предоставляются предприятиям приоритетных отраслей деятельности на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и на рефинансирование. Ставка по кредитам не превышает 8,5% годовых.

Программа Министерства сельского хозяйства РФ позволяет сельскохозяйственным производителям получить краткосрочные (до 1 года, в размере не более 1,2 млрд рублей) и инвестиционные кредиты (на срок от 2 до 15 лет) по ставке не более 5% годовых. Предпринимателям сразу выдаётся кредит по льготной ставке, все коммуникации с Минсельхозом России осуществляются на стороне банка.