Сбербанк подарил Дагестану комплекты смартбоксов для подключения к Школьной цифровой платформе

На территории всех регионов Северного Кавказа активно идёт процесс подключения учебных заведений к Школьной цифровой платформе. В преддверии Дня знаний Сбербанк передал школам и нуждающимся семьям Республики Дагестан комплекты смартбоксов, включающие приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом. С помощью этого современного оборудования дети смогут пользоваться всеми возможностями ЩЦП.

Школьная цифровая платформа полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и содержит авторские модули для углубленного изучения материалов по тем направлениям, которые интересны ребенку. Платформа позволяет ученику под руководством учителя или наставника обучаться по персонализированной модели образования по всем предметам школьной программы 5–9 классов, использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия учителей, наставников с учениками.

Людмила Шабанова, начальник управления развития общего образования Министерства образования Республики Дагестан:

«Развитие системы образования в Республике Дагестан — это безусловный приоритет образовательной политики. Наш регион активно участвует в реализации профильного нацпроекта, нацеленного на повышение конкурентоспособности российского образования. Школьникам и учителям Дагестана предоставлена уникальная возможность одними из первых на Северном Кавказе освоить возможности интерактивного образования нового уровня с использованием современных тренажеров, высоких технологий и искусственного интеллекта, реализованных в Школьной цифровой платформе Сбербанка и предоставленных детям безвозмездно».

Задания в ШЦП представлены в виде текста, видеороликов, графиков, интерактивных материалов, исследовательских проектов и экспериментов. Платформа содержит актуальные учебные методические комплексы, инструменты для развития у школьников «мягких» навыков — умения ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи, формировать навыки предпринимательства и устойчивого развития.

Евгений Морозов, управляющий Дагестанским отделением Сбербанка:

«Сбербанк активно участвует в реализации целей, обозначенных Президентом Владимиром Путиным в Указе № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и принимает активное участие в создании новой образовательной среды для учащихся. Школьная цифровая платформа поможет учителям внедрять интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать образовательные процессы и организовать новые форматы взаимодействия с учениками. Роль учителя по-прежнему остается самой важной в образовательном процессе».

Об инициативе безвозмездно передать школам и нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов для занятий на Школьной цифровой платформе к 1 сентября Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал в июле этого года во время совещания с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Для того чтобы помочь учителям освоить новые инструменты, Сбербанк во время летних каникул провел обучение для 45 000 педагогов и наставников, которые будут использовать платформу. Проект по разработке и обеспечению комплектами смартбоксов реализован при участии компаний экосистемы Сбербанка: SberDevices, СберЛогистики, АО «Сбербанк Технологии», группы компаний ЦРТ, VisionLabs и мультимедийного сервиса Okko.