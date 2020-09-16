Сбербанк организовал «Цифровой день» для Правительства Ингушетии

Председатель Правительства Республики Ингушетии Владимир Сластенин в ходе встречи рассказал, что в начале 2020 года подписано соглашение между Правительством Республики и Сбербанком о цифровизации экономики Ингушетии и реализации приоритетных бизнес-проектов, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности региона.

Владимир Стастенин, Председатель Правительства Республики Ингушетии:

«Проведенная работа позволила сделать резкий рывок в выдаче пластиковых карт получателям льгот, а именно матерям, которым были предусмотрены пособия на детей в период пандемии. Если бы мы работали по старинке, то выплаты бы осуществлялись в течение полугода, а сейчас нам удалось перечислить их за один месяц. Также Сбербанк развивает в Республике собственную уникальную экосистему, в рамках которой запущен сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости. Это тоже сыграло свою роль и сказалось на росте торгового онлайн-оборота. Не обошлось без изменений и в области ЖКХ — наблюдается рост безналичных платежей. Более того, в скором времени мы планируем запуск единого платёжного документа, который позволит жителям Республики облегчить плату за все коммунальные услуги. Эти примеры говорят о необходимости и дальше внедрять цифровые технологии в различные процессы, это удобно для всех».

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Цифровая трансформация Республики, в том числе сферы государственных услуг, невозможна без изменения существующих сервисов. Сбербанк, как лидер этого направления, имеет готовые решения для сфер госуправления, транспорта, ЖКХ, городского хозяйства, образования и здравоохранения. Сегодня в рамках «Цифрового дня» мы подробнее изучили специфику региона, задачи органов власти Ингушетии по внедрению элементов цифровой экономики и обсудили возможности партнёрства по приоритетным для Республики направлениям».

Эксперты дочерних компаний Сбербанка — SberCloud, группы компаний ЦРТ, СберЗдоровье — презентовали на встрече цифровые решения экосистемы. Особый интерес вызвал проект «Умный и безопасный город», с помощью которого формируется новая городская среда и повышаются качество жизни и ведения бизнеса в регионе. Его основная идея в объединении технологических, экономических, социальных и экологических идей в рамках одной платформы. Система цифрового управления городом обеспечивает безопасность жителей всего региона и отдельных территории, а также управляет информацией обо всех процессах и подает сигнал в случае нарушений заданного алгоритма. Проект создаёт более комфортные условия на общественных остановках, оптимизирует работу системы уличного освещения и контролирует регистрацию обращений граждан и исполнение задач по ним.

Одним из элементов «Безопасного города» является биометрическая система распознавания лиц «Визирь» от группы компаний ЦРТ, с помощью которой может быть построена комплексная система безопасности как города, так и всего региона. Она обеспечивает безопасность на спортивных и транспортных объектах, используется в управлении доступом: позволяет сотрудникам иметь свободный доступ в рамках установленных зон и не носить с собой пропуск. «Визирь» способен адаптироваться к различным условиям освещенности, визуализировать изображения на экране монитора, формировать удобный для навигации видеоархив и базы данных для дальнейшего поиска в потоке. Система «Визирь» уже работает на 25 транспортных объектах, более 10 объектах спорта и в 5 «безопасных городах» по всей России.

Следующий кейс — «Виртуальный Центр обработки данных», представляющий собой совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) на базе которых создается IT-инфраструктура любой сложности, аналогичная решениям на физическом оборудовании. Она обладает рядом преимуществ: сокращает расходы, обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, повышает прозрачность и контроль состоянием инфраструктуры.

Дирекция «Цифровые решения для регионов» представила облачную цифровую платформу Сбербанка. Она даёт широким набором сервисов для быстрой разработки новых продуктов, услуг и приложений в едином цифровом пространстве. Цифровая платформа Сбербанка может быть использована для разработки и предоставления государственных сервисов в Республике Ингушетии.

СберЗдоровье — одна из крупнейших в России медицинских платформ с самыми востребованными медицинскими услугами: запись к врачу, онлайн-консультации, вызов врача на дом, запись на диагностику, комплексное обследование, ДМС-программы, ветеринария, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, медицинские гаджеты. Сейчас в проекте участвует более 4 тыс. частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья уже превышает 7,5 млн человек. Кроме того, СберЗдоровье внедряет телемедицинскую платформу для государственных клиник в регионах. На данном этапе к СберЗдоровью подключились уже 10 регионов страны.

Участники обсудили речевые технологии в медицине, которые представлены в сервисе Voice2Med от группы ЦРТ. Во время проведения приёма пациента врач диктует текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в состав заполняемого протокола. Решение экономит более 20% времени врача, работает в 80 медицинских учреждениях Москвы, 35 — Мордовии, а также в Перми и Мурманске.

Ещё один продукт — «Нестор. ПРАВОСУДИЕ» от группы ЦРТ, представляет собой комплекс аудио- видеофиксации и протоколирования судебных заседаний с распознаванием речи и переводом её в текст. Автоматизация формирования протокола с помощью технологии распознавания речи позволяет существенно сократить время его подготовки.