Сбербанк одобрил финансирование более чем 100 проектов строительной отрасли в ЮФО и СКФО

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• 61 млрд рублей составил объем сделок по направлению проектного финансирования в Юго-Западном банке Сбербанка в 2019 году.

• На Юге России и Северном Кавказе открыто более 3 100 эскроу-счетов.

Сбербанк выступил официальным спонсором Градостроительного Форума на Северном Кавказе-2020, который впервые проходит в эти дни в «Минводыэкспо» в г. Минеральные Воды.

В мероприятии принимают участие около 300 экспертов в области строительства, архитектуры и дизайна. На форуме состоялись панельные дискуссии, одной из тем которых стало обсуждение вопроса финансирования отрасли, а также применения механизмов проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Одним из первых банков, который стал активно кредитовать отрасль в новых условиях стал Сбербанк. Схема финансирования строительства в Сбербанке содержит ряд преимуществ для застройщиков. В 2019 году по направлению финансирования недвижимости Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе одобрил 101 сделку на 61 млрд рублей, из них 18% приходится на проекты СКФО. Открыто более 3 100 эскроу-счетов, при этом 37% открыто в СКФО.

София Аксененко, начальник отдела финансирования недвижимости, управления финансирования недвижимости Юго-Западного Сбербанка:

«Сбербанк в настоящее время выступает основным финансовым партнером отрасли, который предоставляет продукты застройщикам и покупателям квартир на каждом этапе реализации проекта строительства жилого дома. В настоящее время доля Сбербанка в кредитовании жилья с применением эскроу-счетов в СКФО составляет 100%».

С 1 июля 2019 года в силу вступили поправки в 214-ФЗ, регулирующий взаимоотношения застройщиков и участников долевого строительства жилых объектов. Рынок жилого строительства работает по измененному законодательству, которое предусматривает проектное финансирование объектов и открытие дольщиками эксроу-счетов.

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