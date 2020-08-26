Сбербанк: Образовательные кредиты на Юге России и Северном Кавказе стали ещё доступнее

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Одним из самых важных вопросов для выпускников школ, не получивших бюджетного места, традиционно становится стоимость обучения в ведущих вузах страны, ЮФО и СКФО. Далеко не каждая семья Юга России и Северного Кавказа сегодня имеет возможность единовременно оплатить обучение за семестр или за год из собственных средств. Поэтому повышение доступности высшего образования — важная социальная задача Сбербанка, которую мы решаем совместно с региональными властями. Молодые люди должны выбирать высшее учебное заведение и специальность по призванию, а не по финансовой доступности для их семьи. Эту проблему и призван решить образовательный кредит с господдержкой, где ставка в несколько раз ниже рыночной, а также предусмотрена возможность не выплачивать основной долг во время обучения и ещё в течение 9 месяцев после его завершения. Расширение льготного периода даёт выпускнику больше возможностей найти лучшую работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из собственных заработанных средств».

Теперь студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% — во второй год, и в полном объёме — с третьего года.

Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.