Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе запустил новый сервис для сельских магазинов

Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ, стационарную связь и другие услуги в рамках проекта платежного банковского агента, который реализуется в сельских магазинах в наиболее удаленных населенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы.

Ранее Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные без комиссии в сельских магазинах, совершив минимальную покупку. Сегодня в России действуют более 3 000 торговых точек в 76 регионах страны, которые стали банковскими агентами Сбербанка.

Оплатить услугу можно по штрих-коду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка. Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках по всей России, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки.

В 2020 году планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и т. д.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк активно развивает безналичную инфраструктуру, в том числе в сельских районах. Более 430 торговых точек на Юге России и Северном Кавказе стали банковскими агентами Сбербанка. Это привычные для жителей сельские магазины, в которых они совершают ежедневные покупки. Проект выгоден и торговым точкам, так как, обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов».